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Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen Kurtuluş Kuş'tan imalı paylaşım! " Kedi yine ciğere uzanamadı"

02.04.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserine çağırdığı genç kıza otel odasında tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Kurtuluş Kuş, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Dün bir video yayınlayarak hakkındaki iddiaları reddeden şarkıcı, bu sefer de "Kedi yine ciğere uzanamadı" dedi.

Sevmedim Deme, Beni Bu Geceden Öldür, Nabız, İçime Ata Ata gibi şarkılarıyla popüler olan Kurtuluş Kuş'un konserine çağırdığı genç kadına otel odasında tecavüz ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dün bir video yayınlayarak hakkındaki iddiayı yalanlayan şarkıcı, çarpıcı bir paylaşım daha yaptı.

Ünlü popçu Kurtuluş Kuş hayranına tecavüz etti iddiası: "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım!" Kurtuluş Kuş açıklama yaptıÜnlü popçu Kurtuluş Kuş hayranına tecavüz etti iddiası: "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım!" Kurtuluş Kuş açıklama yaptı

TECAVÜZ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

21 yaşındaki B.Ö., genç şarkıcıyla iletişime geçerek daveti üzerine Aydın'daki konsere gitti. İzmir'den Aydın'a giden genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Kurtuluş Kuş tarafından mağdur edildiği ve hayatının karardığını söyleyen genç kız, "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.

KURTULUŞ KUŞ: ÜZERİME ATILAN İFTİRAYLA UYANDIM

İddiaların ardından bir video yayınlayan Kurtuluş Kuş, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Güne üzerime atılan bir iftirayla uyandım. Böyle bir şeyin kesinlikle hiçbir savcılık delili olmadan basına yansıması ve böyle bir haberde ismimin geçmesi beni çok üzdü. En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

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"KEDİ YİNE CİĞERE UZANAMADI"

Geniş bir hayran kitlesi bulunan Kurtuluş Kuş, gelişmelerin ardından Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Kuş paylaşımında "Kedi yine ciğere uzanamadı" yazarak gülücük emojisi koydu.

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