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Ünlü popçu Kurtuluş Kuş hayranına tecavüz etti iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"

01.04.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin popüler isimlerinden Kurtuluş Kuş’un konser için gittiği Aydın’da, hayranı olan bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Mağdur B.Ö. “Hayatımı karartan bu kişi, adalet önünde hesap verecek” dedi.

Ünlü popçu Kurtuluş Kuş hayranına tecavüz etti iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"

Son günlerde sosyal medyada ve konserlerde gençlerin yeni gözdesi haline gelen genç popçu Kurtuluş Kuş'un, konser için gittiği Aydın'da İzmirli bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği iddia edildi.

"ALKOLLÜ OLMASINDAN YARARLANARAK..."

YeniAsır'dan Fatih ŞEndil'in haberine göre; genç şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunan B.Ö. psikolojik tedavi görürken, yakınlarının kendisine zarar vermemesi için bir saniye bile yanından ayrılmadığı öğrenildi. Hayranı olduğu Kurtuluş Kuş'la sosyal medya üzerinden iletişim kuran ve daveti üzerine Aydın'a giden 21 yaşındaki genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

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"BAKİRE OLDUĞUMU SÖYLEYEREK YALVARDIM"

İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi. Tecavüzün ardından genç popçunun "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlatan genç kız, "Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Genç kızın avukatı Fatih Seyfikli ise ellerinde her türlü rapor ve ifadelerin olduğunu belirterek, "Kendisine sanatçı diyen Kurtuluş Kuş'un hukuk çerçevesi içinde asla peşini bırakmayacağız. 21 yaşındaki bir genç kızın hayallerini çalmanın bedelini ödeyecek" dedi.

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