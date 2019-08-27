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Hayvanların üreme alanını yakan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

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GÜNDEM  | 27.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesinde yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe verdiği gerekçesiyle yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakalayıp, jandarmaya teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Aydın Şubesi ekipleri bu sabah, Didim'in Kırıkiçi mevkiinde koruma ve kontrol görevi yaptı. Bölgedeki çalışmalar sürerken, yaban hayvanlarının üreme ve yaşama alanı olan makilik alanın yakıldığı fark edildi.

YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ YAKALANDI

Ekipler yangını söndürürken, olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında, 4915 sayılı Kava Acılığı Kanunu'nun 4. maddesinde geçen 'Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez' maddesine muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelinin daha sonra, jandarma ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. Şüphelinin, jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)


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Aydın hayvanların üreme alanını ateşe verdi suçüstü yakalandı

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