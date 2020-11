Hayvansal ürün sektör temsilcileri, yüksek yem fiyatlarından dertli

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 4 No’lu Hayvansal Ürünler ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri yüksek yem fiyatlarından dertli. Yükselen maliyetlerin gerek kırmızı ve beyaz et gerek süt gerekse balık üreticilerini zorladığını belirten meclis üyeleri, uygun maliyetli yem temin edilmesini istedi.

MTSO 4 No’lu Hayvansal Ürünler ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri sektörü değerlendirdi. Yem fiyatlarıyla artan maliyetlerden bu maliyetleri fiyatlara yansıtamamaya, balıkçı hali talebinden Çamlıbel Balıkçı Barınağında yaşanan sorunlara kadar birçok konuya değinen meclis üyeleri, sektörün sorunlarına karşı çözüm önerilerini sundu. Özellikle yem fiyatlarındaki artışa dikkat çeken meclis üyeleri, bugün artan yem fiyatları nedeniyle üreticilerin sıkıntı yaşayarak hayvanlarını kesime gönderdiğini belirtti. Bu nedenle günümüzde et bolluğu yaşanmasına rağmen kısa süre sonra et bulma noktasında sorunlar olacağını vurgulayan meclis üyeleri, uygun maliyetli yem sağlanmasını beklediklerini söyledi.