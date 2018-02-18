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Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Hazal Kaya yakın arkadaş oldu. Hazal Kaya, Burak Deniz'in doğum gününü ilginç bir hediye ile kutladı

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinde tanışıp yakın dost olan Hazal Kaya ve Burak Deniz sıkça magazin basınında yer almıştı. Deniz ile Kaya arasında aşk iddiaları çıksa da ikili bu iddiaları sürekli yalanladı.

Hazal Kaya'nın, Ali Atay ile ilişkisi uzun süredir devam ederken, Burak Deniz de Küçük Tatlı Yalancılar dizisinde tanıştığı Büşra Develi ile uzun zamandır birlikte.

Burak Deniz'in dün doğum günü idi... 17 Şubat doğumlu olan Burak Deniz'e Hazal Kaya'dan ilginç bir hediye geldi.

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Hazal Kaya, Burak Deniz'e çelenk göndererek üzerine "Men Of The Ciğerimin Köşesi İyi Ki Doğdun! Hazal Kaya Burak Dede" yazdırması herkesi gülümsetti.

Burak Deniz hediyesini Instagram hikayesinde "Teşekkür ederim, daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım doğal olarak" yazarak paylaşımda bulundu.

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