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Can Yaman peynir reklamında oynadı! Görüntüler viral oldu, o ürün yok sattı

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabını yeniden açarak gündem olmayı başaran ünlü isim şimdi de bir peynir reklamında oynadı. Yaman'ın o görüntüleri viral oldu.

Can Yaman peynir reklamında oynadı! Görüntüler viral oldu, o ürün yok sattı
Öznur Yaslı İkier

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündemden düşmüyor. Özellikle kadınlar tarafından çok beğenilen ünlü oyuncu her yaptığı ile olay oluyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabını yeniden açan ünlü isim bu defa oynadığı bir reklam filmi ile dikkat çekti.

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Mısır'da bir reklam filminde oynadığı ortaya çıkan oyuncunun reklamı büyük ilgi gördü.

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SATIŞ REKORLARI KIRDI

TV8'deki Gel Konuşalım programına göre; oyuncunun oynadığı peynir reklamı sonrası markanın ürünlerinin satış rekorları kırdı.

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Yaman'ın sürülebilir peynir reklamındaki görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Reklam filmini beğenenler de oldu beğenmeyenler de...

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Can Yaman
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