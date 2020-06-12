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Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 20:42 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna verdiği yanıtla, sosyal medyada gündem oldu.

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Geçtiğimiz sene kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya, aynı yıl da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

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Kaya, önceki akşam Instagram üzerinden katıldığı gzone canlı yayınında, ‘Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt verdi.

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Kaya, bu soruya karşılık, “Bir tepkim olmazdı. Beni ilgilendirmez. Benim ne tepkim olabilir, o benden başka birisi. Çocuklarımızla ilgili bunu anlamak zorundayız. O benden başka bir birey, ben değilim o. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ona ancak yol arkadaşlığı yapabilirim. Bir ihtiyacı olursa yanında olabilirim. Yani hiçbir tepkim olmazdı, çünkü haddim değil buna bir tepki vermek" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hazal Kaya'nın "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna verdiği cevap sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Hazal Kaya" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yapmak istedikleri bu durumu normalleştirmek
paraları varsa herşeyleri hayatları normal tam tıkırında bunların hiçbişe anormal gelmez bunun gibilere..herkesle kendi ahireti kendi mezarı ne dıyelım..
Bir çocuğun sorumluluğu anne babaya aittir. Annesi böyle olan bu çocuk için üzülüyorum. Yabancı misyoner okullarına çocuklarınızı verirseniz bunun gibi anneliğin ne olduğundan habersiz zavallılar olur çıkarlar. Ahlaksızlığı medeniyet sananlar olsa olsa zavallıdır...
bu durum hiç bir zaman kabul edilmeyecek
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