Hazal Kaya'dan güldüren Fikret Ali paylaşımı

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdiği bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafa "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar yağarken Hazal Kaya, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.



Instagram'dan Fikret Ali'nin ayaklarını paylaşan Kaya, "Oğlan babasına benziyor arkadaşlar, evet" ifadelerini kullandı.



