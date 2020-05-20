MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya'dan güldüren Fikret Ali paylaşımı

Hazal Kaya'dan güldüren Fikret Ali paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Oğlunun yüzünü göstermesinin ardından çok sayıda "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar alan Hazal Kaya, esprili bir paylaşımda bulundu. Fikret Ali'nin ayaklarını yayınlayan Kaya, "Oğlan babasına benziyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'dan güldüren Fikret Ali paylaşımı

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

2686005_da460137ff88aee7fcc4d7fc0b7652de_640x640

Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdiği bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafa "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar yağarken Hazal Kaya, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

2686005_bf5c514004ce0d819252167bdc67b473_640x640
Instagram'dan Fikret Ali'nin ayaklarını paylaşan Kaya, "Oğlan babasına benziyor arkadaşlar, evet" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Nilüfer kızıyla birlikte mutfağa girdi Nilüfer kızıyla birlikte mutfağa girdi
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu sabah!

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu sabah!

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özkan Uğur ne kanseri? Kanserle mücadele eden Özkan Uğur’ın sağlık durumu nedir?

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur’ın sağlık durumu nedir?

Nilüfer kızıyla birlikte mutfağa girdi

Nilüfer kızıyla birlikte mutfağa girdi

Rasim Öztekin'den Cem Yılmaz açıklaması

Rasim Öztekin'den Cem Yılmaz açıklaması

Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum! 'Anne bunlar sapık mı?'

Çileden çıkaran yorum! 'Anne bunlar sapık mı?'

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Larissa Gacemer: Lütfen benim için üzülmeyin

Larissa Gacemer: Lütfen benim için üzülmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.