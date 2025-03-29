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Wanda Nara'dan boşanan Icardi yeni sevgilisiyle aşka geldi! Peş peşe paylaştı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile boşanmasının ardından yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Çift, Milano'daki tatillerinden romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaştı.

Wanda Nara'dan boşanan Icardi yeni sevgilisiyle aşka geldi! Peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla ilan etmişti.

Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

Skandal olaylarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara ve Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde resmen boşandı.

ICARDİ

Wanda Nara’dan boşanan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez aşkı tam gaz devam ediyor.

icardi

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Aşk dolu karelerini paylaşmaya doyamayan ünlü çiften yeni kareler geldi.

İCARDİ 3

Suarez, futbolcu sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram’dan yayınlayıp, kalp emojisi koydu. Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mynet'in Sesi
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Wanda Nara icardi
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