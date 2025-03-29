Wanda Nara'dan boşanan Icardi yeni sevgilisiyle aşka geldi! Peş peşe paylaştı

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla ilan etmişti.
Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.
Skandal olaylarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara ve Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde resmen boşandı.
Wanda Nara’dan boşanan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez aşkı tam gaz devam ediyor.
Aşk dolu karelerini paylaşmaya doyamayan ünlü çiften yeni kareler geldi.
Suarez, futbolcu sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram’dan yayınlayıp, kalp emojisi koydu. Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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