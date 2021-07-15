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Hazal Kaya'dan Pera Palas’ta Gece Yarısı paylaşımı!

15.07.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’ya yer veren Netflix yapımı Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin çekimleri tamamlandı. Hazal Kaya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Hazal Kaya'dan Pera Palas’ta Gece Yarısı paylaşımı!

Netflix, Türkiye’de hayata geçirdiği projelere de yenilerini ekliyor. Bugüne kadar Hakan: Muhafız, Atiye, Bir Başkadır, Fatma gibi yapımları dünyanın dört bir yanında izleyicilere sunan Netflix, şu sıralar yapımı Türkiye’de gerçekleşen çok sayıda yeni proje için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yapımlardan biri olan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin çekimlerinin tamamlandığı haberini Hazal Kaya Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Charles King’in aynı isimli ödüllü kitabından uyarlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı, sekiz bölüm olarak planlanadı. Dizide Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Yasemin Szawlowski ve James Chalmers da rol alıyor.

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Hazal Kaya, dizinin çekimlerinin tamamlandığı haberini duyurduğu paylaşımında, “Rüya gibi, ödül gibi bir setin son günüydü bugün. Başa sarıp tekrar yaşamak isteyeceği kaç seti olur bir oyuncunun bilmiyorum.” sözlerini kullandı.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU

Dizi, genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder.

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Böylece, geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul’un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul’unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.

Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın izleyiciyle ne zaman buluşacağı henüz belli değil.

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Netflix Hazal Kaya
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