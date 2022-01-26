Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı! ''Para var huzur yok!''

Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda final kararı alan Misafir dizisinin ardından, Ben Olmuşum filmi ile seyirci karşısına geçti. Onedio'da sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan güzel oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Nihal' karakteri hakkında konuştu.

''HAMİLEYKEN BİR ŞEY TESPİT ETTİM''

Aşk-ı Memnu'yu her fırsatta baştan sona kadar izlediğini anlatan Hazal Kaya, ''Canlandırdığınız Nihal karakterini sevmediğinizi söylemiştiniz. Sebebi neydi?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

En son hamileyken diziyi izlediğimde bir şey tespit ettim. Nihal, yaşı itibariyle bara ve pavyona gitmek istiyor. ''Baban bunu duyarsa çok kötü olur'' diyorlar. Ay babası onunla ilgili ne duyacak ki yani! Bara gidecek alt tarafı. Aile içinde her şey çok büyük yaşanıyor ve bu kızın gördüğü kimse yok.

''PARA VAR HUZUR YOK!''

O evde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, bahçeye gidiyor ve Behlül'ü görüp ona aşık oluyor. Kime aşık olacak ki bu kız başka! Gidemiyor ki bir yere... Çok zor hayat Nihal'inki ya... Para var huzur yok!

Bugüne kadar başrolü paylaştığı bütün dizi partnerlerinin çok yakışıklı olduğunu belirten Hazal Kaya, rol arkadaşlarının yalnızca dış görünüşlerinin değil, karakterlerinin de çok sağlam olduğunu dile getirdi.

Kaya, ''Canlandırdığın hangi karakteri gerçek hayatta da yaşamak istersin?'' sorusuna ise ''Ben şu an kendimle çok iyiyim, hiçbiri olmak istemezdim'' yanıtını verdi.



