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Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay'dan gündem olan sözler: Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.11.2024 08:13
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Hazal Kaya ile mutlu bir evlilik sürdüren Ali Atay katıldığı programda söylediği sözlerle dikkat çekti. Atay şu ifadeleri kullandı: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz?

Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay'dan gündem olan sözler: Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?

Hazal Kaya ile 2019 yılında evlenen Ali Atay Fatih Altaylı'da yaptığı açıklamalarla gündemde.

Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Ali Atay son dönemlerde yaşanan olaylar üzerinden ünlü isimlerin hedef tahtasına konulmasına tepki gösterdi.

Ülkedeki felaketlerle mücadele edecek olan birimlerin olduğunu söyleyen Atay sözleriyle gündeme geldi.

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Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karımın karnı burnunda biz arabayı hazırlıyoruz biz arabayla Maraş'a gideceğiz yardıma, karım telefonda 'vinç ayarlayabilir miyiz?' diyor. Ulan dedim bir dakika benim karım doğuruyor" dedi ve ekledi:

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"BİZ BUNU NEDEN YAPIYORUZ?"

"Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, tamam deprem oldu bu acıyı yaşıyoruz o yüzden oradayız zaten ama biz bunu neden yapıyoruz, neden yani! Saat sabah 4 akıl alır gibi değil. Burada hata yapıyoruz biz bu manipülasyona neden kapıldık ya? Biz neden koşturuyoruz?"

Ali Atay'un bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Ali Atay'ın sözlerine destek verirken "Ali Atay bu yüzden de belki linç yiyecek ama çok doğru bir noktan güzel bir özet yapmış" dedi, kimi ise dayanışmayı manipülasyon olarak yorumlamasını eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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