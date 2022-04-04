MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay saç ektirdi

Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay saç ektirdi

04.04.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya ile evli olan başarılı oyuncu Ali Atay yeni imaj kararı aldı. İddialara göre; oyuncu Ali Atay eşi Hazal Kaya'nın ısrarlarından sonra ikna oldu ve saç ektirdi.

Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay saç ektirdi

Oyuncu Hazal Kaya ile mutlu bir evliliği olan Leyla ile Mecnun'un başrol oyuncusu Ali Atay imaj değişikliğine gitti. Gazeteci Arif Hür, Hazal Kaya ile evli olan oyuncu Ali Atay'ın saç ektirdiğini öne sürdü.

Arif Hür iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Saç dökülmesi erkeklerde 30'lu yaşlardan itibaren çok sık görülen bir problem. Meslektaşı Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay da 40'lı yaşlarında saçlarının büyük bir bölümünü kaybetmişti. Seyrek ve ince telli saçları olan 45 yaşındaki Ali Atay'ın geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız saç ektirme operasyonu geçirdiğini öğrendim.

mky

EŞİ VE ARKADAŞLARI İKNA ETMİŞ

Aslında saç ekimi hususunda tereddütleri olan Atay'ı, eşi Hazal Kaya ve bazı yakın dostları ikna etmiş. Başarılı oyuncu da İstanbul'da özel bir kliniğe giderek saç ektirmiş. 2 haftalık bir süreç sonrası ünlü oyuncu yeni çehresine kavuşmuş."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahneye çağrıldığında tuvaletteydi! Koşarak geldi yırtmacı...Sahneye çağrıldığında tuvaletteydi! Koşarak geldi yırtmacı...
Oğlu Nurgül Yeşilçay'ı gururlandırdı! Oğlu Nurgül Yeşilçay'ı gururlandırdı!
Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'
Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Derbi sonrası olay sözler! "Amatör futbolcu gibi..."

Derbi sonrası olay sözler! "Amatör futbolcu gibi..."

Maç sonu gönderme! Sinan Engin'e tepki...

Maç sonu gönderme! Sinan Engin'e tepki...

Rosier olay yarattı! Derbi sonrası gönderme

Rosier olay yarattı! Derbi sonrası gönderme

İlginizi Çekebilir

Kızını kaçırdı! Polislerden kaçmak isterken uçuruma sürdü

Kızını kaçırdı! Polislerden kaçmak isterken uçuruma sürdü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bergen'den kazandığı para gündem olunca sinirlendi

Bergen'den kazandığı para gündem olunca sinirlendi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.