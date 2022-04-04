Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay saç ektirdi

Oyuncu Hazal Kaya ile mutlu bir evliliği olan Leyla ile Mecnun'un başrol oyuncusu Ali Atay imaj değişikliğine gitti. Gazeteci Arif Hür, Hazal Kaya ile evli olan oyuncu Ali Atay'ın saç ektirdiğini öne sürdü.

Arif Hür iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Saç dökülmesi erkeklerde 30'lu yaşlardan itibaren çok sık görülen bir problem. Meslektaşı Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay da 40'lı yaşlarında saçlarının büyük bir bölümünü kaybetmişti. Seyrek ve ince telli saçları olan 45 yaşındaki Ali Atay'ın geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız saç ektirme operasyonu geçirdiğini öğrendim.

EŞİ VE ARKADAŞLARI İKNA ETMİŞ

Aslında saç ekimi hususunda tereddütleri olan Atay'ı, eşi Hazal Kaya ve bazı yakın dostları ikna etmiş. Başarılı oyuncu da İstanbul'da özel bir kliniğe giderek saç ektirmiş. 2 haftalık bir süreç sonrası ünlü oyuncu yeni çehresine kavuşmuş."

