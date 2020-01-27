MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya inadından vazgeçti!

Hazal Kaya inadından vazgeçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz kasım ayında Ali Atay’la oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına alan Hazal Kaya, bebeğinin sağlıklı büyümesi için Filipinli, bir bebek bakıcısı ile anlaştı.

Hazal Kaya inadından vazgeçti!

Hazal Kaya, 19 Kasım tarihinde oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. Oyuncu henüz anne olmadan bebek bakım kurslarına katılmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu kendi bebeğine bakmak ve onu kendisi büyütmek istiyordu.

Ancak gelinen noktada Hazal Kaya’nın bebeğin de sağlıklı büyümesi için bu kararından vazgeçtiği ortaya çıktı. Filipinli, bir bebek bakıcısı ile anlaşma sağlayan ünlü oyuncu, deneyimli birisi ile birlikte Fikret Ali’yi daha sağlıklı ve daha özenerek büyütebilecek. (Gecce)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'
Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazal kaya, fikret ali, bakıcı, ali atay,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Ceketi çıkardı! Üstsüz poz

Ceketi çıkardı! Üstsüz poz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bengü isyan etti: Az sessiz kalın be arkadaş!

Bengü isyan etti: Az sessiz kalın be arkadaş!

Acun Ilıcalı Elazığ depremi sonrası yaptığı Tek Yürek kampanyasıyla kaç para bağış topladı?

Yeni paylaşım! Kaç para bağış topladı?

Teoman yine tükendi! 'Artık yarı emekli olacağım!'

Teoman yine tükendi! 'Artık yarı emekli olacağım!'

Tuğçe Kazaz'ın hedefinde deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu vardı! 'Corona virüsünün...'

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

Berna Laçin'den Ahmet Hakan'a sert tepki: Pes!

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Demet Özdemir: Bağışlarınızı bekliyorum

Sosyal medyadan duyurdu! 'Bağışlarınızı bekliyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.