Hazal Kaya inadından vazgeçti!

Hazal Kaya, 19 Kasım tarihinde oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. Oyuncu henüz anne olmadan bebek bakım kurslarına katılmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu kendi bebeğine bakmak ve onu kendisi büyütmek istiyordu.

Ancak gelinen noktada Hazal Kaya’nın bebeğin de sağlıklı büyümesi için bu kararından vazgeçtiği ortaya çıktı. Filipinli, bir bebek bakıcısı ile anlaşma sağlayan ünlü oyuncu, deneyimli birisi ile birlikte Fikret Ali’yi daha sağlıklı ve daha özenerek büyütebilecek. (Gecce)

