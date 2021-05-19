Hazal Kaya saç rengini değiştirdi! Yeni imajına beğeni yağdı

Netflix dizisi Pera Palas ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya yeni imajını Instagram'dan paylaştı. Pera Palas dizisindeki yeni rolü için saçlarını kızıla boyatan Kaya'nın yeni imajına hayranları beğeni yağdırdı.

"PERA PALAS GİBİ SIRADIŞI BİR İŞE BAŞLARKEN..."

Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü:

"Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden -ki insan animelere özenebilir bence- ilk işimi almama sebep olan -bu sefer de Pocahontas'a özendiğim- simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır herhalde.

Pera Palas gibi sıradışı bir işe başlarken de -öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum!- radikal bir değişiklik yapalım da canım Esramın ruhuna uygun olsun dedik. Şimdi esas meseleye geleyim. Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum"

