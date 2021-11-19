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Hazal Kaya ve Ali Atay, oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü kutladı

19.11.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın çocukları Fikret Ali 2 yaşına girdi. Ünlü çift, çocuklarının doğum gününü bir partiyle kutladı. Hazal Kaya ise doğum günü fotoğraflarını "Dikkat Fiko 2 yaşına giriyor! İyi ki doğdun kalbim" notuyla paylaştı.

Hazal Kaya ve Ali Atay, oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü kutladı

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Uzun süre ara verdiği ekranlara Fox TV'deki Misafir dizisiyle dönen Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin doğum gününü kutladı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, çocukları Fikret Ali'nin 2. yaş gününde bir parti düzenledi.

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"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM"

Kaya ise doğum gününde çekilen fotoğrafları "Dikkat Fiko 2 yaşına giriyor! İyi ki doğdun kalbim" notuyla paylaştı.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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