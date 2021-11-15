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Hazal Kaya: Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı aynen bu şekil bekliyorum

15.11.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya, Fox TV'de yayınlanan ve başrolünü Buğra Gülsoy'la paylaştığı Misafir dizisiyle ekranlara döndü. Yakında Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi ve Benden Ne Olur filmiyle de hayranlarının karşısına çıkacak olan Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hazal Kaya: Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı aynen bu şekil bekliyorum

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti.

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MİSAFİR'LE EKRANLARA DÖNDÜ

Geçtiğimiz aylarda setlere geri dönen Hazal Kaya, Fox'un yeni dizisi Misafir'de başrol oynamaya başladı.
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Bu hafta ikinci bölümüyle ekrana gelecek olan Misafir'de Gece isimli bir karakteri canlandıran ünlü oyuncu, yeni projeleriyle de hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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NETFLIX DİZİSİYLE DE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Hazal Kaya, Netflix'te yayınlanacak olan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin ile Benden Ne Olur isimli sinema filminin çekimlerini de tamamladı. Güzel oyuncu, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla da dikkat çekti.

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Sandalyede otururken çekilen bir pozunu paylaşan Kaya, "Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı aynen bu şekil bekliyorum" notunu yazdı.

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Hazal Kaya'nın hayranları iddialı paylaşıma beğeni yağdırdı.

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Hazal Kaya Instagram
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