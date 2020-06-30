Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu tatilde! Ünlü ismin göbeği dikkat çekti

Çukur dizisinin oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu dizide tanışıp sevgili olmuşlardı. Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk kez yan yana Bodrum'da tatil yaparken magazinburada kameralarına yakalandı.

Aşklarını sosyal medyadan ilan eden çift birlikte Bodrum'da karantinanın yorgunluğunu atıyor. Güneşlenip denizin tadını çıkaran çift detoks kampını tercih etmeleriyle de dikkat çekti.

Korona döneminde setlere ara verilmesi yüzünden kendisini eve kapatan Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun pandemi döneminde biraz kilo aldığı gözlendi. Sevgilisi Hazal Subaşı’nın ise formunu koruduğu görüldü. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği ise gözlerden kaçmadı. Detoks içeceklerinden bunalan Kocaoğlu’nun mutsuzluğu da yüzüne yansıdı.

Kocaoğlu sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak "Karantinada biraz kilo almışım; veriyorum" dedi.



