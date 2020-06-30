MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu tatilde! Ünlü ismin göbeği dikkat çekti

Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu tatilde! Ünlü ismin göbeği dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde tanışıp aşık olan genç çift Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk kez yan yana Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği ise gözlerden kaçmadı.

Çukur dizisinin oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu dizide tanışıp sevgili olmuşlardı. Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk kez yan yana Bodrum'da tatil yaparken magazinburada kameralarına yakalandı.

Aşklarını sosyal medyadan ilan eden çift birlikte Bodrum'da karantinanın yorgunluğunu atıyor. Güneşlenip denizin tadını çıkaran çift detoks kampını tercih etmeleriyle de dikkat çekti.

5ef9d21455427f1dd07ed540

Korona döneminde setlere ara verilmesi yüzünden kendisini eve kapatan Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun pandemi döneminde biraz kilo aldığı gözlendi. Sevgilisi Hazal Subaşı’nın ise formunu koruduğu görüldü. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği ise gözlerden kaçmadı. Detoks içeceklerinden bunalan Kocaoğlu’nun mutsuzluğu da yüzüne yansıdı.

Kocaoğlu sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak "Karantinada biraz kilo almışım; veriyorum" dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Banyodaki bikinili pozları olay olduBanyodaki bikinili pozları olay oldu
İşte Aydan Şener'in hayatı!İşte Aydan Şener'in hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Seçkin'den Çağrı Terlemez'e doğum günü sürprizi

Ece Seçkin'den sevgilisine sürpriz

Safiye Soyman saatte iki klip birden çekti

Safiye Soyman saatte iki klip birden çekti

Zeynep Alkan sevgilisiyle tatilde

Zeynep Alkan sevgilisiyle tatilde

Merve Bayraktar kocası Ufuk Bayraktar'ı ifşa etti! 'Kendi yatağımda aldatıldım'

'Kendi yatağımda aldatıldım' dedi ve kocasını ifşa etti

Duygu Özaslan banyoda kırmızı bikinisiyle poz verdi

Banyodaki bikinili pozları olay oldu

Bade İşçil sezonu Bodrum'da açtı

Bade İşçil fit vücuduyla büyüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.