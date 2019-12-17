Hazar Baba'da kar ve bulutların görsel şöleni

Yağışların Elazığ’ın dışında Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl gibi çevre illerin merkezinde etkili olmaması nedeniyle vatandaşlar karın tadını Hazar Baba Dağı’na gelerek çıkardı.

'BU KADARINI BEKLEMEMİŞTİK'

Ailesi ve misafirleriyle kar manzarası için bölgeye gelenlerden Hakan Aydoğan, “Burada yaklaşık 30 santimetre kadar kar var. Biz buraya gelirken bu kadarını beklememiştik. güzel oldu çocuklar eğlendi. Kardan adamımızı yaptık. Telesiyejin de açılacağını umduk ama henüz o açılmamış o açılırsa daha farklı olur, talep fazla olur. Misafirimiz yurt dışından geldi. Onun bulunduğu ülkede kar belki hiç yok onlar içinde güzel oldu. Hatıra fotoğraflarını da çektiler. Manzarası da çok muhteşem gölü görüyoruz. Böyle bir manzaranın daha da iyi değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

'DEĞİŞİK BİR MANZARASI VAR'

İngiltere’den gelen Mehmet Ekici ise, “Arkadaş burayı tavsiye etti gidelim değişik bir manzarası var dedi. Bizde geldik. Manzara süper çocuklarla buraya geldik eğleniyorlar. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Bizim orada kar yağışı çok az Kuzey’de yağıyor ama bizim orada yağmıyor” diye konuştu.