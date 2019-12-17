Mynet Trend

Hazar Baba'da kar ve bulutların görsel şöleni

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Dağı, bembeyaz görüntüsüyle görenleri mest etti. Hazar Baba Kayak Merkezi ile kış turizmindeki yerini alan 1850 rakımlı Dağ, ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. sis bulutlarının da çökmesiyle ayrı bir güzelliğe kavuşan Hazar Baba Dağı, Hazar Gölü manzarasıyla da bir araya gelince unutulmaz bir atmosfer oluşuyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-12-26 18:20:00
Elazığ
2019-12-26 20:00:00
DÖNÜŞ
Elazığ
2020-01-02 20:40:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2020-01-02 22:25:00
394.14 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-12-26 17:40:00
Elazığ
2019-12-27 11:50:00
DÖNÜŞ
Elazığ
2020-01-02 09:25:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2020-01-02 11:10:00
1401.53 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-12-26 14:00:00
Elazığ
2019-12-26 17:25:00
DÖNÜŞ
Elazığ
2020-01-02 05:55:00
İstanbul
2020-01-02 12:30:00
6732.83 TL
SATIN AL

Yağışların Elazığ’ın dışında Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl gibi çevre illerin merkezinde etkili olmaması nedeniyle vatandaşlar karın tadını Hazar Baba Dağı’na gelerek çıkardı.

'BU KADARINI BEKLEMEMİŞTİK'

Ailesi ve misafirleriyle kar manzarası için bölgeye gelenlerden Hakan Aydoğan, “Burada yaklaşık 30 santimetre kadar kar var. Biz buraya gelirken bu kadarını beklememiştik. güzel oldu çocuklar eğlendi. Kardan adamımızı yaptık. Telesiyejin de açılacağını umduk ama henüz o açılmamış o açılırsa daha farklı olur, talep fazla olur. Misafirimiz yurt dışından geldi. Onun bulunduğu ülkede kar belki hiç yok onlar içinde güzel oldu. Hatıra fotoğraflarını da çektiler. Manzarası da çok muhteşem gölü görüyoruz. Böyle bir manzaranın daha da iyi değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

'DEĞİŞİK BİR MANZARASI VAR'

İngiltere’den gelen Mehmet Ekici ise, “Arkadaş burayı tavsiye etti gidelim değişik bir manzarası var dedi. Bizde geldik. Manzara süper çocuklarla buraya geldik eğleniyorlar. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Bizim orada kar yağışı çok az Kuzey’de yağıyor ama bizim orada yağmıyor” diye konuştu.

KAHVALTI YAPIP, MANZARAYI İZLİYORLAR

Diyarbakır’dan gelen Mehmet Piran Çelik de, “Burada tam kar yağışı olmadığı için kayma durumumuz yok kayak merkezinde kahvaltı yaparız,hem de manzarayı görmüş oluruz dedik. Kahvaltımızı yaptık ve bayağı keyifli oldu. Semaverde çayımızı da içtik çok güzel oldu. Diyarbakır çevresinde manzaralı yer sadece burası var. Ondan dolayı da buraya geldik. Burada ki görüntüyü de fotoğrafladık" ifadelerini kullandı. (İHA)


20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
O kent hala yazı yaşıyor!O kent hala yazı yaşıyor!
Turizmcileri sevindiren haber! Artık Akdamar Adası'nda...Turizmcileri sevindiren haber! Artık Akdamar Adası'nda...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Hazar Baba Dağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020'de Erciyes'e giden etkinliğe doyacak

2020'de Erciyes'e giden etkinliğe doyacak

Antalya kış aylarında da Saklıkent ile gözde olacak

Yazın plajları, kışın dağlarıyla turistlerin gözdesi olacak!

O kent sis denizinin altında kayboldu! Hayran bırakan manzara

Tepeye çıkan şaşkına döndü! Öyle bir manzarayla karşılaştı ki...

Memleket kış ayını yaşarken Marmaris baharı yaşıyor!

Memleket kış ayını yaşarken onlar...

Aralık ayında baharı yaşıyorlar

Aralık ayında baharı yaşıyorlar!

Dünyanın en soğuk 10 noktası!

Dünyanın en soğuk 10 noktası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.