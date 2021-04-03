Hazar Ergüçlü açıkladı! Gerçek ortaya çıktı

Hazar Ergüçlü, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yü, babası Süleyman Ergüçlü ile tanıştırdığına yönelik haberlere yanıt verdi.

Şaşkınlığını dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki kişinin babası olmadığını belirtti.



Ergüçlü, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı kareye, "İnanamıyorum, bu fotoğraftaki babam değil ama bilin bakalım kim?" notunu yazdı. Birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin yanlarındaki kişinin, Kıbrıs Rum Yönetimi eski liderlerinden Yorgos Vasiliu olduğu ortaya çıktı.



