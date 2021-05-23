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Hazar Ergüçlü bikinisini giyip Onur Ünlü'ye poz verdi

23.05.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Ergüçlü, önümüzdeki hafta final yapacak Alev Alev dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından tatile çıktı. Ergüçlü'nün tatilden paylaştığı pozlar çok sayıda beğeni aldı.

Hazar Ergüçlü bikinisini giyip Onur Ünlü'ye poz verdi

Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, dizinin final yapması nedeniyle, sahnelerini çekip tatile çıktı.

Yönetmen Onur Ünlü'yle yaşadığı aşk nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olan Ergüçlü, tatilden cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Hazar Ergüçlü'nün verdiği bikinili pozları sevgilisi Onur Ünlü'nün çektiği belirtilirken, siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

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Oyuncu, ayna karşısında yaptığı özçekimi de Instagram hesabının hikaye bölümden takipçilerine ulaştırdı.

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