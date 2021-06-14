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Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi!

14.06.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Alev Alev dizisinde başrol oynayan Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile birlikte tatile çıktı. Çiçekli bikinisiyle poz veren Ergüçlü o kareleri Instagram hesabından paylaştı

Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi!

Başrolünü Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan'la paylaştığı 'Alev Alev' dizisi finalinden sonra tatile başlayan Hazar Ergüçlü, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
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"GÖZLERİMDEKİ GÖKKUŞAĞININ RENKLERİ"

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü birlikte sezonu açan Hazar Ergüçlü, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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Çiçek desenli bikinisiyle poz veren Ergüçlü, paylaşımında, "Gözlerimdeki gökkuşağının renkleri" ifadelerini kullandı.

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Sevgilisi Onur Ünlü'nün de fotoğrafını yayınlayan Hazar Ergüçlü'nün kareleri kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Hazar Ergüçlü
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