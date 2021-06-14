Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi!

Başrolünü Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan'la paylaştığı 'Alev Alev' dizisi finalinden sonra tatile başlayan Hazar Ergüçlü, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.



"GÖZLERİMDEKİ GÖKKUŞAĞININ RENKLERİ"

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü birlikte sezonu açan Hazar Ergüçlü, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Çiçek desenli bikinisiyle poz veren Ergüçlü, paylaşımında, "Gözlerimdeki gökkuşağının renkleri" ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Onur Ünlü'nün de fotoğrafını yayınlayan Hazar Ergüçlü'nün kareleri kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



