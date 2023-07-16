Hazar Ergüçlü inzivada... "Pek dışarı çıkmıyorum ve..."

Oyuncu Hazar Ergüçlü, 5 yıldır aşk yaşadığı, kendisinden yaşça büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile geçen aralık ayında yollarını ayırmıştı. Yalnızlığı uzun sürmeyen Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açınca gündeme gelmişti.

Güzel oyuncu son olarak verdiği röportajla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ergüçlü "Artık kendi sınırlarımı koyabiliyorum" dedi.

Medcezir, Alev Alev gibi dizilerle tanınan güzel oyuncu adeta kendi inzivasını yaşıyor.

Ergüçlü açıklamasında "Pek dışarı çıkmıyorum çok insanla görüşüyorum" diyerek şaşırttı.

