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Hazar Ergüçlü inzivada... "Pek dışarı çıkmıyorum ve..."

16.07.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır aşk yaşadığı Onur Ünlü'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Hazar Ergüçlü, yeni bir aşka yelken açmıştı. Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ilginç açıklamalarda bulundu. Ergüçlü inzivaya çekildi.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, 5 yıldır aşk yaşadığı, kendisinden yaşça büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile geçen aralık ayında yollarını ayırmıştı. Yalnızlığı uzun sürmeyen Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açınca gündeme gelmişti.

Güzel oyuncu son olarak verdiği röportajla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ergüçlü "Artık kendi sınırlarımı koyabiliyorum" dedi.

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Medcezir, Alev Alev gibi dizilerle tanınan güzel oyuncu adeta kendi inzivasını yaşıyor.

Ergüçlü açıklamasında "Pek dışarı çıkmıyorum çok insanla görüşüyorum" diyerek şaşırttı.

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Hazar Ergüçlü Oyuncu sevgilisi

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