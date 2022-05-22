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Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında ve aslen nerelidir?

22.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Ergüçlü gündemde yer alıyor. Türk senarist, yönetmen, yapımcı Onur Ünlü ile ilişkisi ile Hazar Ergüçlü sık sık konuşuluyor. Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kim olduğu araştırılan konulardan biridir. Pek çok yapımda rol alan Hazar Ergüçlü'ye dair detaylar!

Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Medcezir dizisi ile üne kavuşan, oyuncu Hazar Ergüçlü, gündemde yer alan isimlerden biridir. Bir döneme damga vuran Kuzey Güney adlı dizide de canlandırdığı 'Simay' karakteri ile de televizyonda görünmeye devam eden Hazal Ergüçlü, daha sonraki süreçte de birçok önemli projede yer alan oyuncunun özel hayatı ile anılıyor. İşte Hazar Ergüçlü'ye dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı.

Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı.

İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı. Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterine Çiçek Görgülü karakterine hayat veren Ergüçlü, 2020'de Menajerimi Ara, 2021'de ise Saklı'da izleyici karşısına çıktı.

Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında ve aslen nerelidir?

HAZAR ERGÜÇLÜ EVLİ Mİ?

Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük Türk senarist, yönetmen, yapımcı Onur Ünlü ile beraberdir.

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Hazar Ergüçlü
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