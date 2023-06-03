Hazar Ergüçlü mini elbisesiyle çömeldi! Pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendinden 19 yaş büyük olan yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisini Aralık 2022’de noktalamıştı. Müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlayan ünlü ismin son paylaşımı olay oldu.

Hazar Ergüçlü kırmızı gül motifli elbisesiyle çömelerek poz verdi. Ünlü oyuncunun iddialı pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karaktere hayat verdi. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı.

Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterine hayat verdi.

İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.

Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterine hayat veren Ergüçlü, 2020'de Menajerimi Ara, 2021'de ise Saklı'da izleyici karşısına çıktı.





