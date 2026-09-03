MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hayko Cepkin kararını verdi! 'Son konserler olacak'

Ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, 50'nci yaşına gireceği 11 Mart 2028 tarihi itibarıyla mevcut sahne ve konser konseptini "Kariyerleri doğru yerde doğru zamanda bırakmak gerekiyor" sözleriyle sonlandıracağını açıkladı.

Hayko Cepkin kararını verdi! 'Son konserler olacak'
Öznur Yaslı İkier

Türk rock müziğinin güçlü seslerinden ve sahne şovlarıyla tanınan isimlerinden Hayko Cepkin, kariyerine ilişkin kritik bir karar aldığını duyurdu.

Açıklamasında sahneyi veya müziği tamamen bırakmadığının altını çizen Cepkin, dinamik gösterileri ve kendine has sahne disipliniyle özdeşleşen mevcut konseptin bir sonu olması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda takipçilerine seslenen Hayko Cepkin, yıllardır sürdürdüğü yüksek tempolu konser performanslarına ve mevcut proje versiyonuna 11 Mart 2028 yılında nokta koyacağını bildirdi.

Cepkin, "Aslında bu geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde çok ciddi düşündüğüm ve görmüş olduğum örneklere baktığım zaman aslında insanların kariyerlerini doğru yerde doğru zamanda bırakmaları gerektiğini ve kendime hep söylemiş olduğum 'Umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde doğru saygınlıkta ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim' duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim. Bu bağlamda 2028 yılı 11 Mart'ında 50'nci yaşıma girdiğimde konserle alakalı yapmış olduğumuz bu versiyonla, bu projeyle bu konser halimize bir son verme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Hayko Cepkin kararını verdi! Son konserler olacak 1

"SON SERİ KONSER OLACAK"
2028 yılına kadar devam edecek sürecin önemine dikkat çeken sanatçı, performans standartlarına da vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: Yani 2028 yılı 11 Mart'ına kadar yapacağımız son konserler bizim en iyi buluştuğumuz, en iyi kudurduğumuz en iyi birbirimize hatıra bıraktığımız son seri konserler olacak. İnancımız şu yönde; yapmış olduğumuz konser versiyonunun Türkiye standartları içerisinde çok yüksek bir yerde olduğunu ve yapabileceğimiz maksimum güçte sizlere ulaşabileceğimiz, kendimizi ulaştırabileceğimiz en iyi performansa eriştiğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple de artık bunun da üstüne çıkabilmeyi, yapabilmeyi istiyorsak ki biliyorsunuz ikişer, üçer, beşer yılda bir versiyon ve varyasyonlar değiştiriyorum.

Hayko Cepkin kararını verdi! Son konserler olacak 2

Sanatçı, bu eşiğin ardından müzikal yolculuğuna ve sanat hayatına farklı kulvarlarda, yeni anlayışlar ve konseptlerle devam edeceğinin mesajını verdi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşlık ilanı verdi! Kriterlerini tek tek sıraladı Arkadaşlık ilanı verdi! Kriterlerini tek tek sıraladı
Yeraltı için karar verildi! Tarih belli olduYeraltı için karar verildi! Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.