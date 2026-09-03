Aleyna Tilki arkadaşlık ilanı verdi! Kriterlerini tek tek sıraladı

Aleyna Tilki, yaklaşan konser hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yoğun çalışma temposuna başladığını dile getiren Tilki, kamp sürecinde yanında bulunacak yeni bir arkadaş aradığını ifade etti.

KRİTERLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Fakat şarkıcının aradığı kişinin yalnızca yanında bulunması yeterli değil. Paylaşımında aradığı kişide bulunmasını istediği nitelikleri de listeleyen Aleyna Tilki; komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven bir profil çizdi.

Tilki'nin; "Üstün zekalı olsun", "Dark side'ıyla (karanlık tarafıyla) barışık olsun" ve "Özgürlük takıntısı olsun" şartlarını eklediği paylaşımı sosyal medyada takipçilerinin ilgisini çekti.