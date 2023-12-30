MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı! Yılmaz Erdoğan pavyondaki Ezo'yu görünce...

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı! Yılmaz Erdoğan pavyondaki Ezo'yu görünce...

30.12.2023 10:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolde oynadığı "İnci Taneleri" dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizide pavyonda çalışan Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı olay oldu. Performansı ile büyük beğeni toplayan Ergüçlü'nün pavyon dansı için özel ders aldığı ve sahnenin gerçek bir pavyonda çekildiği ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanı yayınlandı.

hazar 2

Fragmana, pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu. Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi.

hazar 1

Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahne izleyicilerden tam not aldı. O sahnenin hikayesi de ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan bu sahne için bir videodan esinlenmiş ve sonra gidip o kızı Ankara'da izlemiş.

ezo

Hatta rolü için özel ders aldığı öğrenilen Hazar Ergüçlü'nün rolüne Ezo ismindeki o kişi ile çalıştığı iddia edildi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks yalısından paylaştı! "Yıllara meydan okuyor"Lüks yalısından paylaştı! "Yıllara meydan okuyor"
Bir döneme seks sembolü olarak damga vurdu! Son halini paylaştıBir döneme seks sembolü olarak damga vurdu! Son halini paylaştı
Kimseyi umursamadı! Denize üstsüz giyip plajda dolaştıKimseyi umursamadı! Denize üstsüz giyip plajda dolaştı
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
Suudilerden gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Suudilerden gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…

''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

Suudi Arabistan’da Fox TV ekibine de müdahale ettiler! Canlı yayında skandal...

Suudi Arabistan’da Fox TV ekibine de müdahale ettiler! Canlı yayında skandal...

Mehmet Büyükekşi için yolun sonu!

Mehmet Büyükekşi için yolun sonu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.