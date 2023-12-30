Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı! Yılmaz Erdoğan pavyondaki Ezo'yu görünce...

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanı yayınlandı.

Fragmana, pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu. Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi.

Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahne izleyicilerden tam not aldı. O sahnenin hikayesi de ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan bu sahne için bir videodan esinlenmiş ve sonra gidip o kızı Ankara'da izlemiş.

Hatta rolü için özel ders aldığı öğrenilen Hazar Ergüçlü'nün rolüne Ezo ismindeki o kişi ile çalıştığı iddia edildi.







