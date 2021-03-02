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Hazar Ergüçlü: Onur ile kendim olmayı öğreniyorum

02.03.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Hazar Ergüçlü: Onur ile kendim olmayı öğreniyorum

Oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı birliktelik hakkında konuştu. Ünlü'nün kendisine kattığı çok şey olduğunu söyleyen Ergüçlü, "Onur beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum" dedi.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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"ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENİYORUM"

Marie Claire dergisine röportaj veren Ergüçlü, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında da konuştu.

Ünlü oyuncu, "Onur beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum" dedi.

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"SON BİR YILDA ÇOK ŞEY YAŞADIM"

Salgın sürecinden de bahseden Hazar Ergüçlü, "Yalan söylemeyeceğim. Pandemi beni içten içe mutlu ediyor. Evet, insanlık korkunç bir şeyle boğuşuyor olabilir. Ben de aynı karamsarlık içindeyim ama mutluyum. Sağlam hissediyorum. Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım." ifadelerini kullandı.

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"ZİNCİRLERİMDEN KURTULDUM"

Değiştiğini ve zincirlerinden kurtduluğunu söyleyen Ergüçlü, "Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil. Müthiş rahatladım. Çok pizza yiyorum. Biraz kilo alsam da 'Olduğum gibi güzelim' diyebiliyorum. Ya da sivilcem olması güzel hissetmeme engel olmuyor." şeklinde konuştu.
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Sporla arasının iyi olmadığını belirten oyuncu, "Adım sayım var, günlük olarak onu tamamlamaya dikkat ediyorum. Günde mutlaka 400 kalori harcıyorum. Kendime bakmayı, yemek yapmayı seviyorum." dedi.


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