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Hazard: "35'imi görmeden emekli olabilirim"

İSPANYA HABERLERİ  | 08.01.2021 23:02 | Son Güncelleme

Real Madrid oyuncusu Eden Hazard, kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hazard: "35'imi görmeden emekli olabilirim"

Real Madrid'in Belçikalı oyuncusu Eden Hazard, yaşadığı sakatlıklar ve kariyeri üzerine açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki oyuncu, emeklilik için de çarpıcı sözler sarf etti.

"VÜCUDUM BENİ YARI YOLDA BIRAKABİLİR"

Real Madrid'e 2019 yazında 115 milyon avro karşılığında transfer olan Hazard; "35 yaşına kadar oynayacağımdan emin değilim. Burada kontratım bittiğinde 33 yaşımı geçmiş olacağım. Vücudumun beni yarı yolda bırakıp bırakmayacağını göreceğiz. Sakatlıklar sürerse 35 yaşıma kadar oynamam. Her zaman futbolun içinde olacağım ama belki de profesyonel olarak yer almam." dedi.

Real Madrid'e geldiğinden beri sakatlıklarla boğuşan Eden Hazard, bu sezon da aynı sorunları yaşıyor. Belçikalı kanat oyuncusu, 2020/2021'de sadece 8 resmi maç oynayabildi ve bu maçlarda 2 gol katkısı yaptı.

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