Hazımsız Szoboszlai'den maç sonunda Arda Güler hakkında çirkin paylaşım! Yenilgiyi yediremedi, uyku tutmadı...

A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından sonra Macaristan’ı deplasmanda mağlup etti. Bu mağlubiyeti hazmedemeyen oyuncuların başında gelen Dominik Szoboszlai, sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşımda bulundu. Türk taraftarlar, yenilgiyi hazmedemeyen Szoboszlai'ye tepki gösteriyor.

MAÇ BOYUNCA ARDA GÜLER İLE UĞRAŞTI

90 dakika boyunca sürekli Arda Güler ile uğraşan Dominik Szoboszlai, genç oyuncumuzun her pozisyonda yanına gidip tahrik etmeye çalıştı. Tahriklere kapılmayan Arda Güler, en iyi cevabı sahada vererek Dominik Szoboszlai'yi susturdu. Maç sonunda konuşan Arda, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!" açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Yenilginin ardından Arda'nın bu sözlerini hazmedemeyen Dominik Szoboszlai, sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşımda bulundu. Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı

"1088" NE DEMEK?

Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına aklınca göndermede bulundu.