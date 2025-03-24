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  4. Hazımsız Szoboszlai'den maç sonunda Arda Güler hakkında çirkin paylaşım! Yenilgiyi yediremedi, uyku tutmadı...

Hazımsız Szoboszlai'den maç sonunda Arda Güler hakkında çirkin paylaşım! Yenilgiyi yediremedi, uyku tutmadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.03.2025 09:44
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan’ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, A Ligi’ne yükseldi. Maç içinde sürekli futbolcularımızla tartışan Dominik Szoboszlai, yenilgiyi hazmedemedi. Arda Güler ile sürekli diyalog kuran ve maç içinde cevabını alan Dominik Szoboszlai, karşılaşma sonrası soluğu sosyal medya hesabında aldı.

Hazımsız Szoboszlai'den maç sonunda Arda Güler hakkında çirkin paylaşım! Yenilgiyi yediremedi, uyku tutmadı...
Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai

MAC Macaristan
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
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A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından sonra Macaristan’ı deplasmanda mağlup etti. Bu mağlubiyeti hazmedemeyen oyuncuların başında gelen Dominik Szoboszlai, sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşımda bulundu. Türk taraftarlar, yenilgiyi hazmedemeyen Szoboszlai'ye tepki gösteriyor.

MAÇ BOYUNCA ARDA GÜLER İLE UĞRAŞTI

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90 dakika boyunca sürekli Arda Güler ile uğraşan Dominik Szoboszlai, genç oyuncumuzun her pozisyonda yanına gidip tahrik etmeye çalıştı. Tahriklere kapılmayan Arda Güler, en iyi cevabı sahada vererek Dominik Szoboszlai'yi susturdu. Maç sonunda konuşan Arda, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!" açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM

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Yenilginin ardından Arda'nın bu sözlerini hazmedemeyen Dominik Szoboszlai, sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşımda bulundu. Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı

"1088" NE DEMEK?

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Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına aklınca göndermede bulundu.

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Arda Güler, maç sonunda Türk halkına seslendi! "Türkiye forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!"Arda Güler, maç sonunda Türk halkına seslendi! "Türkiye forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!"
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