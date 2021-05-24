Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 25 Mayıs'ta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 1 yıl (532 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu, ikinci ihalede de 7 yıl (2 bin 366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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