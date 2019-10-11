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Hazır çorba zararlı mıdır? Hazır çorba kalori oranı nedir? İşte detayları...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

Pratik ve hızlı oluşuyla özellikle çalışan kişilerin mutfağında tercih ettiği hazır çorbalar, herkesin aklında soru işareti bırakıyor: Hazır çorba zararlı mıdır? Kolayca hazırlanan hazır çorbalar, ne yazık ki besleyici değildir. Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "hazır çorba zararlı mıdır?" konusuna değindi ve merak edilenleri anlattı. İşte hazır çorbanın zararları ve masum görünen hazır çorba kalori oranı hakkında detaylar...

Hazır çorba zararlı mıdır? Hazır çorba kalori oranı nedir? İşte detayları...

Kış mevsiminin vazgeçilmez yemeği olan çorbalar, sağlıklı içeriği ve lezzeti sayesinde neredeyse her yemeğin başlangıcında sofrada yerini alır. Fakat bazıları çorbayı kendi hazırlamaktansa hazır olanını tercih eder. Özellikle vakti olmayanlar için 'pratik' olan hazır çorbanın zararlarından bahsedeceğiz bugün.

HAZIR ÇORBA ZARARLARI

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Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Belki de sağlıklı diye aldığınız hiçbir hazır çorba, evde yapılan çorbaya benzememektedir." şeklinde açıklamada bulundu. Hazır çorbaların içinde nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu olduğunu söyleyen Ciğerli, "Bu tuz, kişide bağımlılık yapmaktadır. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalarda bulunan sodyum oranıdır. Evde yaptığımız zaman çorbayı, tuz oranını istediğimiz miktarda ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir. Tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artırmaktayız. Sodyum oranının artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir. Bunun için mümkün oldukça ev tipi beslenmeye özen gösterilmelidir” dedi.

Hazır çorbalarda TBHQ isimli bir madde bulunur. Tersiyer bütil hidrokinon olarak bilinen koruyucu madde petrol yan ürünüdür. Antioksidan olarak bilinen bu madde, sentetik kimyasal içerir ve bu sebeple vücudumuz için zararlıdır. Özellikle marka bilinirliği az olan, merdiven altı ürünlerden kesinlikle uzak durmalısınız.

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Yapılan bazı araştırmalar sonucunda haftada 2 kez hazır çorba tüketen kadınların yüzde 68 oranında daha fazla metabolik sendrom yaşadığı ortaya konmuştur. Bunun sonucunda ise obezite, hipertansiyon, yüksek kan şekeri ortaya çıkabiliyor.

HAZIR ÇORBA KALORİ ORANI NEDİR?
Mercimek çorbası bir porsiyonu: 112 kalori
Ezogelin çorbası bir porsiyonu: 77 kalori
Kremalı tavuk çorbası bir porsiyonu: 60 kalori
Şehriyeli tavuk çorbası bir porsiyonu: 40 kalori
Yayla çorbası bir porsiyonu: 25 kalori


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