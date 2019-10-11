Hazır çorba zararlı mıdır? Hazır çorba kalori oranı nedir? İşte detayları...

Kış mevsiminin vazgeçilmez yemeği olan çorbalar, sağlıklı içeriği ve lezzeti sayesinde neredeyse her yemeğin başlangıcında sofrada yerini alır. Fakat bazıları çorbayı kendi hazırlamaktansa hazır olanını tercih eder. Özellikle vakti olmayanlar için 'pratik' olan hazır çorbanın zararlarından bahsedeceğiz bugün.

HAZIR ÇORBA ZARARLARI

Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Belki de sağlıklı diye aldığınız hiçbir hazır çorba, evde yapılan çorbaya benzememektedir." şeklinde açıklamada bulundu. Hazır çorbaların içinde nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu olduğunu söyleyen Ciğerli, "Bu tuz, kişide bağımlılık yapmaktadır. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalarda bulunan sodyum oranıdır. Evde yaptığımız zaman çorbayı, tuz oranını istediğimiz miktarda ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir. Tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artırmaktayız. Sodyum oranının artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir. Bunun için mümkün oldukça ev tipi beslenmeye özen gösterilmelidir” dedi.