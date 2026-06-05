Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Haziran ayında bu da oldu: Ekipler kar tünelleri açıyor!

Bingöl'ün Solhan ilçesinde haziran ayında karla mücadele devam ediyor.

Haziran ayında bu da oldu: Ekipler kar tünelleri açıyor!

Solhan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde haziran ayına girilmesine rağmen Özel İdare ekipleri, köy ve mezra yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haziran ayında bu da oldu: Ekipler kar tünelleri açıyor! 1

Kış mevsiminin etkisini uzun süre koruduğu bölgelerde iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, yüksek kar birikintileri arasında adeta tüneller oluşturularak yollar açılmaya çalışılıyor.

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için sahada yoğun mesai harcıyor.

Haziran ayında bu da oldu: Ekipler kar tünelleri açıyor! 2

Haziran ayında çekilen görüntülerde bir yanda yeşeren doğa, diğer yanda ise metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri dikkat çekti. Karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahra Çölü'nde otobüs faciası! Günlerce yardım beklediler: 49'u susuzluktan öldü!Sahra Çölü'nde otobüs faciası! Günlerce yardım beklediler: 49'u susuzluktan öldü!
Kuraklığın sembolüydü: Şimdi taşma noktasına geldiKuraklığın sembolüydü: Şimdi taşma noktasına geldi

Anahtar Kelimeler:
Bingöl kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.