Hazırlık kampının yıldızıydı... Galatasaray'ın genç yıldızı için Manchester City masada!

Galatasaray'a Ankaragücü'nden transfer edilen ve bu yaz kampının Galatasaray adına en heyecanlı isimlerinden biri olan Arda Ünyay için dev kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalıyor. Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in arkasında bu sezon forma şansı bekleyecek olan Arda, taraftarın da sevdiği isimler arasında…

City’nin teknik direktörü Guardiola daha önce de Lens’ten genç stoper Khusanov’u transfer etmişti.

Arda Ünyay hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor. City'nin stoper rotasyonunda Ruben Dıas, Khusanov, Akanji, Nathan Ake, Stones, Gvardiol gibi isimler var.

ARSENAL DE MASADA

İngiliz devlerinden Arsenal de Arda için devrede! İspanyol teknik adam Arteta, Arda’nın gelişim raporlarını inceledi.