HAZIRLIK MAÇI | Beşiktaş 0 - 0 Shakhtar Donetsk (Maç özeti)

Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçını da oynadı. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan mücadelede her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı.

90 dakika sonunda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda daha etkili olurken, mücadelenin ikinci yarısı daha dengeli bir şekilde geçti.

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Siofok ile 1-1 berabere kalmış, ikinci hazırlık maçında ise Gyirmot'u 4-0 yenmeyi başarmıştı.

