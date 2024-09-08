Hazırlık maçında Galatasaray'dan Esenler Erokspor'a farklı tarife! 8-3...

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada TFF 1.Lig takımlarından Esenler Erokspor ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 8-3'lük Galatasaray galibiyeti ile sonlandı.

yayını bulunmayan mücadele saat 18.30'da başladı.

Mücadele Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti.

FLORYADA GOL YAĞMURU

Gol yağmuruna sahne olan 90 dakika Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Gabriel Sara, Michy Batshuayi (3), Yusuf Demir, Lucas Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu attı.

11 golün çıktığı provada konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise Mame Faye(2) ve Catakovic kaydetti.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ RİZESPOR İLE KARŞILAŞACAK

Okan Buruk, karşılaşmaya Günay Güvenç, Davinson Sánchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Efe Akman, Lucas Torreira, Mertens, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Galatasaray, Süper Lig’e verilen aranın ardından bir daha ki milli araya kadar ligde Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek