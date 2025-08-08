Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv

HBO Max'ten hesap paylaşımına sıkı takip: Şifre paylaşımı yapanlara kötü haber!

HBO Max, Netflix'in başlattığı akımın ardından hesap paylaşımına karşı daha agresif bir tutum sergilemeye hazırlanıyor. Warner Bros. Discovery, 2025 sonuna kadar bu sorunu tamamen çözmeyi ve 2026'dan itibaren finansal etkilerini görmeyi hedefliyor.

HBO Max'ten hesap paylaşımına sıkı takip: Şifre paylaşımı yapanlara kötü haber!

Warner Bros. Discovery, Netflix'in İzinden Giderek Hesap Paylaşımını Engellemeye Hazırlanıyor

Son yıllarda dijital yayın platformlarının popülaritesi hızla artarken, bu platformların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de hesap paylaşımı oldu. Netflix'in 2023'te hesap paylaşımını engelleme yönünde attığı adımlar, diğer yayın devlerine de örnek oldu. Şimdi de HBO Max, Warner Bros. Discovery'nin (WBD) öncülüğünde hesap paylaşımına karşı daha sıkı bir politika izleyeceğini duyurdu.

WBD'nin yayın ve oyun bölümünün başındaki isim olan JB Perrette, şirketin ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde, tüketicilere yönelik mesajların daha 'agresif' hale geleceğini belirtti. Şirket, 2025'in sonuna kadar bu sorunu çözmeyi ve 2026'dan itibaren finansal etkilerini görmeyi amaçlıyor. Bu hamle, Netflix'in başarısının ardından WBD'nin yanı sıra Disney ve diğer medya şirketlerinin de hesap paylaşımını sınırlama çabalarını artırmasıyla paralel ilerliyor. HBO Max'in bu kararı almasındaki temel neden, artan abone sayısına rağmen gelirlerin istenilen seviyede olmaması. Hesap paylaşımı, platformların potansiyel abone kaybına yol açarak gelirlerini olumsuz etkiliyor. Netflix'in hesap paylaşımını engelleme kararının ardından abone sayısında önemli bir artış yaşanması, diğer platformlar için de cesaret verici bir örnek teşkil etti. HBO Max'in hesap paylaşımını engelleme stratejisinin detayları henüz tam olarak netleşmiş değil. Ancak, Netflix'in uyguladığı yöntemlere benzer bir yaklaşım izlemesi bekleniyor.

Bu yöntemler arasında, aynı IP adresinden yapılan girişlerin sınırlandırılması, düzenli aralıklarla hesap sahiplerinden doğrulama istenmesi ve ek ücret karşılığında aile üyeleriyle hesap paylaşımına izin verilmesi gibi seçenekler bulunuyor. Bu kararın HBO Max kullanıcıları arasında nasıl bir tepkiyle karşılanacağı merak konusu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldıSimpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı
Ağustos 2025 dolunayı Kova burcunda: Burçları neler bekliyor?Ağustos 2025 dolunayı Kova burcunda: Burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
HBO Max
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Dünyanın en uzun asma köprüsü geliyor! Tarihi adım...

Dünyanın en uzun asma köprüsü geliyor! Tarihi adım...

Ünlü göle giren sarı çıkıyor! "Yazın Osimhen'e benziyorum”

Ünlü göle giren sarı çıkıyor! "Yazın Osimhen'e benziyorum”

Binlerce hastaya baktı, sahte çıktı! Arkadaşının bilgileriyle...

Binlerce hastaya baktı, sahte çıktı! Arkadaşının bilgileriyle...

İçeceklere yanlışlıkla alkol dolduruldu! Acilen toplatılıyor...

İçeceklere yanlışlıkla alkol dolduruldu! Acilen toplatılıyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.