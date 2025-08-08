HBO Max'ten hesap paylaşımına sıkı takip: Şifre paylaşımı yapanlara kötü haber!

Warner Bros. Discovery, Netflix'in İzinden Giderek Hesap Paylaşımını Engellemeye Hazırlanıyor

Son yıllarda dijital yayın platformlarının popülaritesi hızla artarken, bu platformların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de hesap paylaşımı oldu. Netflix'in 2023'te hesap paylaşımını engelleme yönünde attığı adımlar, diğer yayın devlerine de örnek oldu. Şimdi de HBO Max, Warner Bros. Discovery'nin (WBD) öncülüğünde hesap paylaşımına karşı daha sıkı bir politika izleyeceğini duyurdu.

WBD'nin yayın ve oyun bölümünün başındaki isim olan JB Perrette, şirketin ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde, tüketicilere yönelik mesajların daha 'agresif' hale geleceğini belirtti. Şirket, 2025'in sonuna kadar bu sorunu çözmeyi ve 2026'dan itibaren finansal etkilerini görmeyi amaçlıyor. Bu hamle, Netflix'in başarısının ardından WBD'nin yanı sıra Disney ve diğer medya şirketlerinin de hesap paylaşımını sınırlama çabalarını artırmasıyla paralel ilerliyor. HBO Max'in bu kararı almasındaki temel neden, artan abone sayısına rağmen gelirlerin istenilen seviyede olmaması. Hesap paylaşımı, platformların potansiyel abone kaybına yol açarak gelirlerini olumsuz etkiliyor. Netflix'in hesap paylaşımını engelleme kararının ardından abone sayısında önemli bir artış yaşanması, diğer platformlar için de cesaret verici bir örnek teşkil etti. HBO Max'in hesap paylaşımını engelleme stratejisinin detayları henüz tam olarak netleşmiş değil. Ancak, Netflix'in uyguladığı yöntemlere benzer bir yaklaşım izlemesi bekleniyor.

Bu yöntemler arasında, aynı IP adresinden yapılan girişlerin sınırlandırılması, düzenli aralıklarla hesap sahiplerinden doğrulama istenmesi ve ek ücret karşılığında aile üyeleriyle hesap paylaşımına izin verilmesi gibi seçenekler bulunuyor. Bu kararın HBO Max kullanıcıları arasında nasıl bir tepkiyle karşılanacağı merak konusu.