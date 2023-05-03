HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kocaeli'de konuştu:

Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Buldan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret ederek, "Parlamento seçimleri çok önemli. Biz Türkiye genelinde 100 milletvekili hedefledik. Bu 100 milletvekili, sizlerin temsilcisi olarak parlamentoya girecek ve anahtar rol üstlenecek." diye konuştu.

Şimdiye kadar HDP milletvekillerinin bütün sorunlarla ilgili parlamentoda Türkiye halklarının sesi olduğunu savunan Buldan, "Kadının da Alevi'nin de Ermeni'nin de Süryani'nin de bütün kesimlerin sesi oldu, sözü oldu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemlerine değinen Buldan, şunları söyledi:

"Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar. Sen sandıkta kalacaksın."

Buldan, herkesin birbirine kardeşçe, sevgiyle baktığı Türkiye'yi 14 Mayıs'tan itibaren gerçekleştireceklerini ifade ederek, bu güzel günlerin görülebilmesi için 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Kocaeli halkına inançlarının tam olduğunu belirten Buldan, kentin Yeşil Sol Parti'yi Kocaeli'de birinci yapacağına inandığını dile getirdi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in de konuşma yaptığı programda Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayları tanıtıldı.

