YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kocaeli'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kocaeli'de konuştu:

03.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Parlamento seçimleri çok önemli. Biz Türkiye genelinde 100 milletvekili hedefledik. Bu 100 milletvekili, sizlerin temsilcisi olarak parlamentoya girecek ve anahtar rol üstlenecek." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kocaeli'de konuştu:

Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Buldan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret ederek, "Parlamento seçimleri çok önemli. Biz Türkiye genelinde 100 milletvekili hedefledik. Bu 100 milletvekili, sizlerin temsilcisi olarak parlamentoya girecek ve anahtar rol üstlenecek." diye konuştu.

Şimdiye kadar HDP milletvekillerinin bütün sorunlarla ilgili parlamentoda Türkiye halklarının sesi olduğunu savunan Buldan, "Kadının da Alevi'nin de Ermeni'nin de Süryani'nin de bütün kesimlerin sesi oldu, sözü oldu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemlerine değinen Buldan, şunları söyledi:

"Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar. Sen sandıkta kalacaksın."

Buldan, herkesin birbirine kardeşçe, sevgiyle baktığı Türkiye'yi 14 Mayıs'tan itibaren gerçekleştireceklerini ifade ederek, bu güzel günlerin görülebilmesi için 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Kocaeli halkına inançlarının tam olduğunu belirten Buldan, kentin Yeşil Sol Parti'yi Kocaeli'de birinci yapacağına inandığını dile getirdi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in de konuşma yaptığı programda Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayları tanıtıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandıKocaeli'de kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
Başkentgaz bedelsiz doğal gaz kullanımına ilişkin detayları açıkladıBaşkentgaz bedelsiz doğal gaz kullanımına ilişkin detayları açıkladı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracı tanıttıErzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracı tanıttı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit Pervin Buldan miting hdp

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:50
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:04
Yatsı
21:37

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Çarşamba

Meral eczanesi
Darica
Senem eczanesi
Izmit
Ömür eczanesi
Kandira
Park eczanesi
Golcuk
Kayra eczanesi
Golcuk
Hale eczanesi
Golcuk
Esra eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.