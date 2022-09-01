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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı

01.09.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Van'da düzenlenen mitinge katıldı.

Musa Anter Parkı Kavşağı'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, Van ve Şırnak'ta bugün düzenlenen mitinglere vatandaşların barış, adalet ve demokrasi için katıldığını söyledi.

Barış ve adalet için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirten Buldan, "Toplumsal yaralar ancak gerçek adalet, hukuk, adil, kalıcı ve onurlu bir barışla tesis edilir. Barışın refah, huzur, güvenli bir gelecek anlamına geldiğini biliyoruz. Barışın bu ülkede, dünyada ve dünya halklarına büyük şeyler kazandıracağını biliyoruz. Savaşlar kaybettirir ancak barışlar kazandırır. Yolumuz adalet, barış ve ortak yaşamdır." diye konuştu.

Seçim hazırlıklarına da değinen Buldan, "Çok önemli ittifaklarımız var. Bir taraftan emek ve özgürlük ittifakı bir taraftan da Kürtlerin ittifakı. Yani seçimlere iki ittifakla birlikte, Türk solu yani emek ve özgürlük ittifakı ama aynı zamanda Kürtlerin ittifakıyla güçlü, yan yana ve omuz omuza gireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Van Pervin Buldan miting

Van Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:28
Öğle
12:12
İkindi
15:51
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Perşembe

Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
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