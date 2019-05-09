HDP'li Mardin Belediyesi için flaş iddia: Şehit yakınlarını işten çıkardı

Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, 17'si Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 13'ü de belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğü çalışanı 30 hizmet alımı personeli işten çıkarıldı.

Temizlik, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerdeki 30 işçinin arasında 20 Ekim 1991'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Abdulkadir Uğurlu'nun kız kardeşi Ayşe Uğurlu Şimdi de yer alıyor.

İşten çıkarılmasına tepki gösteren Ayşe Uğurlu Şimdi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, şehit kardeşiyim ve çok mağdurum. Mardin Büyükşehir Belediyesinde hizmet alımı olarak çalışmaktaydım, işlerimize son verdiler. Şimdi nerede PKK yandaşları varsa hepsini işe alacaklar. Şehit kardeşiyim diye işime son verdiler, oğluma yurt parası gönderemeyeceğim. Bu konuda ne olur yardım istiyorum."

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise bazı şehit yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarıldığını öğrendiklerini söyledi.