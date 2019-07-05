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Hearthstone yeni genişleme paketi Saviors of Uldum açıklandı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 05:19 | Son Güncelleme

Blizzard Entertainment, oynaması ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone’un yeni genişleme paketi Saviors of Uldum’u duyurdu.

Hearthstone yeni genişleme paketi Saviors of Uldum açıklandı

6 Ağustos’ta yayınlanacak bu yeni macera, yıl boyunca sürecek olan hikayenin ikinci bölümünün startını veriyor ve oyunun son genişleme paketi Rise of Shadows ile onun solo macerası The Dalaran Heist‘ın kaldığı yerden devam ediyor. Genişleme paketi yepyeni keyword’ler, Kahraman Yetenekleri ve cayır cayır 135 yeni kartla birlikte gelecek.

Saviors of Uldum’da oyuncular League of Explorers adında, Azeroth’un birbirinden tuhaf kahramanlarından oluşan, hazine avcısı bir gruba dahil olacaklar. League of E.V.I.L. karşısında üstünlük kazanabilmek için oyuncuların oldukça güçlü, hatta oyun sahasını tamamen temizleyebilme kapasitesine sahip Plague (Musibet) ve yenildikten sonra mumya olarak 1 canla hayata döndüren Reborn (Tekrar Doğan) özellikli kartlara kafa tutabilmesi gerekiyor. Elde edilmesi şimdi çok daha kolay ve oyuna yeniden eklenen bir mekanik olan Quests kartları aracılığıyla da oyuncular, alternatif Kahraman Yeteneklerine sahip olup oyunun seyrini tamamen değiştirebilecekler.

Saviors of Uldum kart paketleri 6 Ağustos’tan itibaren Hearthstone‘un Arena modunda kazanılabileceği gibi diğer kart paketleriyle aynı fiyata hem oyun içi altın hem de parayla satın alınabilecek. Buna ilaveten genişleme paketi çıktıktan sonra kısa bir süreliğine oyuna giriş yapan oyuncular, bu sete ait yeni Legendary Quest kartlarından birini elde edebilecek. Bugünden itibaren çıkış gününe kadar Saviors of Uldum kart paketleri için iki farklı teklif sunuluyor. 50 karttan oluşan 50-pack, gelişigüzel bir altın Legendary (Efsanevi) kart ve Elise Starseeker kart arkasından meydana geliyor. 80 paketlik Mega Bundle ise bahsedilen bonusların yanında yepyeni oynanabilir bir Druid kahraman olan Elise Starseeker’ı içeriyor. Bu tekliflerin her birinden hesap başına birer tane edinebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hearthstone Saviors of Uldum Blizzard Entertainment

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