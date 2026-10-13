Hearts - FC Nordsjaelland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Hearts ile FC Nordsjaelland, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Tynecastle'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Hearts, UEFA Konferans Ligi'nde FC Nordsjaelland ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın son performansları maç öncesi merak uyandırıyor.
Hearts son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti; bu süreçte 12 gol atıp 5 gol yedi. FC Nordsjaelland ise son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve bu periyotta 5 gol atıp 8 gol yedi.
Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Tomas Bent Magnusson (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat) yer almıyor.
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