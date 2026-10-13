Hearts - FC Nordsjaelland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Hearts Perşembe 22:00 FC Nordsjaelland

Hearts ile FC Nordsjaelland, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Tynecastle'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Hearts, UEFA Konferans Ligi'nde FC Nordsjaelland ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın son performansları maç öncesi merak uyandırıyor.

Takımların güncel form bilgileri Hearts tüm kulvarlar Hearts 5-0 St Mirren İskoçya Premier Ligi G

Kilmarnock 1-1 Hearts İskoçya Premier Ligi B

Falkirk 2-1 Hearts İskoçya Premier Ligi M

Stenhousemuir 0-3 Hearts İskoçya Lig Kupası G

Hearts 2-1 Dundee İskoçya Premier Ligi G FC Nordsjaelland tüm kulvarlar FC Nordsjaelland 0-0 Odense Danimarka Süper Ligi B

Malmö 3-0 FC Nordsjaelland Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Viborg 4-1 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi M

Vatanspor 0-3 FC Nordsjaelland Danimarka Kupası G

FC Nordsjaelland 2-0 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Hearts son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti; bu süreçte 12 gol atıp 5 gol yedi. FC Nordsjaelland ise son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve bu periyotta 5 gol atıp 8 gol yedi.

Eksik Oyuncular Hearts 5 eksik Finlay Pollock Tom Renaud Tomas Bent Magnusson Craig Halkett Blair Spittal FC Nordsjaelland 2 eksik

Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Tomas Bent Magnusson (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat) yer almıyor.