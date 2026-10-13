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Hearts - FC Nordsjaelland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Hearts, UEFA Konferans Ligi'nde yarın FC Nordsjaelland ile karşılaşacak. Her iki takımın da sezon performansları ve eksikleri dikkat çekiyor.

Hearts - FC Nordsjaelland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Hearts
Perşembe 22:00
15.10.2026
FC Nordsjaelland
Stadyum: Tynecastle

Hearts ile FC Nordsjaelland, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Tynecastle'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Hearts, UEFA Konferans Ligi'nde FC Nordsjaelland ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın son performansları maç öncesi merak uyandırıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Hearts

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Hearts 5-0 St Mirren İskoçya Premier Ligi G
  • 19.09.2026 Kilmarnock 1-1 Hearts İskoçya Premier Ligi B
  • 15.09.2026 Falkirk 2-1 Hearts İskoçya Premier Ligi M
  • 11.09.2026 Stenhousemuir 0-3 Hearts İskoçya Lig Kupası G
  • 06.09.2026 Hearts 2-1 Dundee İskoçya Premier Ligi G
FC Nordsjaelland

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 FC Nordsjaelland 0-0 Odense Danimarka Süper Ligi B
  • 03.10.2026 Malmö 3-0 FC Nordsjaelland Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Viborg 4-1 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi M
  • 16.09.2026 Vatanspor 0-3 FC Nordsjaelland Danimarka Kupası G
  • 13.09.2026 FC Nordsjaelland 2-0 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Hearts son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti; bu süreçte 12 gol atıp 5 gol yedi. FC Nordsjaelland ise son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve bu periyotta 5 gol atıp 8 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Hearts

5 eksik
Finlay Pollock Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Tom Renaud Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Tomas Bent Magnusson Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Craig Halkett Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Blair Spittal Sakat Kaval Kemiğinden Sakat

FC Nordsjaelland

2 eksik
Sakat Diz Sakatlığı
Sakat Diz Sakatlığı

Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Tomas Bent Magnusson (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Hearts - FC Nordsjaelland maçı ne zaman?

15 Ekim 2026 tarihinde.

Hearts - FC Nordsjaelland maçı saat kaçta?

22:00'de.

Hearts - FC Nordsjaelland maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi mevcut değil.

Hearts - FC Nordsjaelland maçında hangi oyuncular eksik?

Hearts'tan Finlay Pollock, Tom Renaud, Tomas Bent Magnusson, Craig Halkett ve Blair Spittal eksik. FC Nordsjaelland'dan ise iki oyuncu sakat.

Hearts ve FC Nordsjaelland'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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