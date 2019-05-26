Heavy Rain PC demosu yayınlandı!

Yayınlanan demo sürüm 45 dakika sürüyor ve FBI uzmanı Norman Jayden ile özel dedektif Scott Shelby karakterlerini oynamaya imkan tanıyor. Oyunun tam sürümünün 4K çözünürlükte 60fps olarak çalışacağı daha önce duyurulmuştu. Tabii demo sürüm de bu şekilde çalışıyor.
Heavy Rain demosuna buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun tam sürümü 24 Haziran'da çıkacak.
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum