YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hedef görme engellilerin spora katılımlarını artırmak

Hedef görme engellilerin spora katılımlarını artırmak

03.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TGESF Başkanı Sayyıdan: "Görme engellilerimizin spora katılımını artırabilirsek paralimpik oyunlarda hedeflediğimiz başarılara daha hızlı ulaşırız"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, görme engellilerin spora katılımının az olduğunu, spora katılımlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Başkan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada engellilerin sorunlarının tartışılması ve çözümlerin üretilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Görme engellileri daha çok spora katma görevinin sadece federasyona ait olmadığını dile getiren Sayyıdan, "Bu görev hem federasyon hem de görme engelli spor kulüplerimizin sorumluluğunda. Kulüplerimizin daha çok görme engellilere ulaşarak onların sporla tanışmalarını sağlamaları çok önemli." diye konuştu.

Görme engelli spor kulüplerinin ekonomik olarak da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Sayyıdan, şunları söyledi:

"Kulüplerimizin ekonomilerinin iyi olmaması nedeniyle yeni sporculara ulaşmaları da aynı oranda azalmaktadır. Şayet görme engelli spor kulüplerinin ekonomilerini toparlayabilirsek, daha çok görme engellinin spora katılacağına inanıyorum.

Görme engellilerimizin spora daha çok katılımını sağlayabilirsek ülkemiz adına paralimpik oyunlarda da hedeflediğimiz başarılara daha hızlı ulaşırız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldıŞaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldı
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önlediHalk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi

Ankara Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:46
Öğle
12:43
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Akgül Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Akgül Eczanesi
Cankaya
Göksenin Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.