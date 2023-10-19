HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI: Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Hedefim Sensin filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri gibi isimleri bulunduran yerli komedi filmi Hedefim Sensin, Star TV'de ekrana geliyor. İşte Kıvanç Boruönü yönetmenliğindeki Hedefim Sensin filmi ile ilgili merak edilenler...
Hedefim Sensin filminde, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne geldiyse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz; ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası Gökçeada olur ve neşeli hikaye böyle başlar.
"Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer’in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.
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