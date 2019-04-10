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Heerenveen Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, bir dönem Galatasaray'da da teknik dirketörlük görevini üstlenen Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdı. Heerenveen, 56 yaşındaki teknik adamla Mayıs 2018'de 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Heerenveen Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Heerenveen'de teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verildi.

Heerenveen Kulübü, 56 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Antrenör Johnny Jansen'in sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Riekerink yönetiminde bu sezon Eredivisie'de 29 haftada 36 puan toplayan Heerenveen, 10. sırada bulunuyor.

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heerenveen Jan Olde Riekerink

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