Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük kocasıyla evlilik yol dönümünü üstsüz pozla kutladı

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli sık sık iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz'e aşkını her fırsatta dile getiren Heidi Klum, eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle hr daim övgü alan Heidi Klum, Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti olan eşiyle plajda poz verdi.

Üstsüz şekilde poz vermekten çekinmeyen Klum bu pozları paylaştı.

Alman güzel, selfie için gülümserken sevgilisine arkadan sarılırken üstsüz görünüyordu. Klum paylaşımına "Daha iyisini isteyemezdim" notunu düştü.



Model peş peşe yaptığı paylaşımlardan birinde ise "Bugün ve her gün aşkımızı kutluyoruz. Mutlu yıl dönümleri" dedi.