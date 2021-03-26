Heidi Klum kocası için harekete geçti! Bornozunu indirip...

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Klum ev hallerini ve yatak hallerini sık sık paylaşam bir isim.

Heidi Klum son olarak evde saçlarını keserken paylaşımlar yaptı. Bornozunu yarıya kadar indirip sütyeniyle kalan Klum saçlarını kestiği anları takipçileriyle paylaştı.

Kocasının sevdiği saç şekli için harekete geçen Klum kocası için hazırlık yaptı.

'Kocam isteğini almalı' diyen Heidi Klum paylaşımında "Bu gece eve geldiğinde fark etse iyi olur. Kirpikleri kesmeyin. Yani bu açıkça bir nasıl yapılır videosu değil, bunu evde denemeyin" dedi.





