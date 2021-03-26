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Heidi Klum kocası için harekete geçti! Bornozunu indirip...

26.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heidi Klum yine sosyal medyada gündem oldu. Sütyeniyle aynı karşısında saçlarını kesen Klum bu halini paylaşınca hayranlarından beğeni aldı.

Heidi Klum kocası için harekete geçti! Bornozunu indirip...

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Klum ev hallerini ve yatak hallerini sık sık paylaşam bir isim.

Heidi Klum son olarak evde saçlarını keserken paylaşımlar yaptı. Bornozunu yarıya kadar indirip sütyeniyle kalan Klum saçlarını kestiği anları takipçileriyle paylaştı.

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Kocasının sevdiği saç şekli için harekete geçen Klum kocası için hazırlık yaptı.

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'Kocam isteğini almalı' diyen Heidi Klum paylaşımında "Bu gece eve geldiğinde fark etse iyi olur. Kirpikleri kesmeyin. Yani bu açıkça bir nasıl yapılır videosu değil, bunu evde denemeyin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum saç bakımı
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