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Heidi Klum'un elbisesinin arkası olay oldu! Tangası açıkta kaldı

24.04.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla tanınan ünlü Alman model Heidi Klum son olarak iddialı elbisesiyle dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan modelin elbisesinin arkası ağızları açıkta bıraktı.

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla tanınan ve cesur tarzıyla adından söz ettiren Heidi Klum iddiasını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmiyor.

Kendisinden 16 yaş küçük kocasıyla mutlu bir ilişkisi olan model son olarak altın rengi elbisesiyle fiziğini sergiledi.

Arkasını dönüp ilginç dekoltesini sergileyen Heidi Klum'ın tangası açıkta kalmıştı. Tanga detaylı dekoltesini sergilemekten çekinmeyen güzel model sosyal medyayı salladı.

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Heidi Klum'u görenler "Bu nasıl bir tarz", "Eğilip göstermen inanılmaz" yorumlarında bulundu.

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Bir röportajında gençlik sırrı sorulan Klum, bu eleştirilere atıfta bulunarak "Eşimin genç kanını emiyorum" demişti.

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